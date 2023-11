Juiz entrega ‘santinho’ a auxiliares de Lula, de olho em indicação para TRT de Alagoas

O juiz Luiz Carlos Monteiro Coutinho, da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde (AL), tem feito um périplo por Brasília para se cacifar à vaga aberta no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que cobre o Estado de Alagoas. Nos últimos dias, o juiz chegou a entregar “santinhos” a auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem cabe a indicação ao tribunal.

O “santinho” traz um minicurrículo do juiz, com sua formação acadêmica e experiência no Poder Judiciário, como mostram as fotos abaixo.

Parte externa do "santinho" entregue a auxiliares do presidente Lula pelo juiz Luiz Carlos Monteiro Coutinho, que deseja ser indicado para uma vaga no TRT-19. Foto: Eduardo Gayer/Estadão

Parte interna do "santinho" entregue a auxiliares do presidente Lula pelo juiz Luiz Carlos Monteiro Coutinho, que deseja ser indicado para uma vaga no TRT-19. Foto: Eduardo Gayer/Estadão

Luiz Carlos Monteiro Coutinho integra a listra tríplice de juízes que concorrem ao cargo de desembargador da 19ª Região. Além de Monteiro Coutinho, integram a relação os juízes Alan da Silva Esteves, da 7ª Vara do Trabalho de Maceió, e Jasiel Ivo, da Vara do Trabalho de Penedo.