Lula diz a aliados que teve ‘livramento’ ao cair no banheiro dias depois de encontro com evangélicos

Dois aliados do presidente afirmaram à Coluna do Estadão que ele recorreu à expressão “livramento”, muito usada em contextos religiosos, ao lembrar que, quatro dias antes da queda, havia recebido orações no Palácio do Planalto.

Lula se referia ao encontro que teve na terça-feira, 15, com integrantes da bancada evangélica no Congresso, quando sancionou a lei que criou o Dia Nacional da Música Gospel. O governo tenta se aproximar dos evangélicos, segmento que, em sua maioria, apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).