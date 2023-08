Lula marca reunião trilateral na África do Sul; saiba o assunto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma reunião trilateral com os chefes de governo de Indonésia, Joko Widodo, e República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. O encontro acontecerá às margens da 15ª Cúpula do Brics, que acontece nesta semana em Johanesburgo, na África do Sul, mas o dia e horário ainda estão em aberto. O tema será o combate ao desmatamento.

O presidente Lula, que desembarcou na África do Sul para participar da Cúpula do Brics. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo reúnem as maiores florestas tropicais do mundo e têm um acordo de cooperação para preservá-las. Lula já se encontrou com Widodo e Tshisekedi, mas nunca houve uma reunião trilateral entre eles.

Na avaliação de uma fonte diplomática, esse encontro pode ser um primeiro passo para a criação de um fórum mais consolidado entre os três países por ações de preservação das florestas tropicais.

