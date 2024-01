Mais de 80% dos analistas de risco não acreditam que governo Lula cumprirá meta de déficit zero

O ano de 2024 começou com um ambiente político ainda mais cético em relação à promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de alcançar o déficit fiscal zero. A maioria dos analistas consultados pelo Barômetro do Poder, feito pelo InfoMoney, não acredita na capacidade de o governo Lula cumprir essa meta. Para 82% dos entrevistados, são baixas as chances de o País chegar ao final do ano com equilíbrio fiscal. Outros 18% acreditam serem moderadas. A Coluna do Estadão teve acesso com exclusividade aos dados.

O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Foto: FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

PUBLICIDADE Em outra ponta, 73% veem como alta a possibilidade de a meta fiscal ser alterada durante a execução orçamentária deste ano. Outros 27%, baixa. E, caso a meta seja modificada, a maioria (80%) aposta em um déficit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Outros 20% apostam em uma nova meta com déficit de 0,25% do PIB. Por outro lado, poucos acreditam que haverá mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal ou no próprio arcabouço fiscal em 2024. Para 60% dos entrevistados, a probabilidade de isso acontecer é baixa. O Barômetro do Poder também testou a avaliação dos especialistas sobre as chances de êxito de três assuntos em discussão pela equipe econômica do governo federal e o último é visto com mais chances de implementação ainda em 2024. 1) taxação de importações por pessoas físicas para compras de até US$ 50,00; 2) tributação sobre lucros e dividendos;

Publicidade

3) restrição para lastros de produtos financeiros isentos (como CRIs e CRAs)

Sobre a regulamentação da reforma tributária dos impostos sobre o consumo, promulgada no fim do ano passado pelo Congresso Nacional, 45% acreditam que os projetos de lei complementar que o governo Lula precisa encaminhar até 17 de junho terão tramitação concluída neste ano.

Base do levantamento

O InfoMoney fez o levantamento dos dias 17 a 22 de janeiro e contou com a participação de 11 respondentes, 7 dos quais representam casas de análise de risco político e 4 analistas independentes.