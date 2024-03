Mercadante aceita ‘café’ com Tarcísio: ‘interesses nacionais devem estar acima das divergências’

Como mostrou o Estadão, Mercadante recebeu Tarcísio em agosto do ano passado e discutiu com o governador uma série de projetos do Estado. Eles trataram sobre uma linha de trem de Campinas a São Paulo, investimentos pesados em metrô e escolas.

No mês passado, o BNDES anunciou financiamento de R$ 1,35 bilhão em obras do trecho norte do Rodoanel, com participação de R$ 1,5 bilhão pelo governo paulista. A liberação do recurso foi antecipada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante visita às obras do túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista, evento que contou com a participação também de Tarcísio.