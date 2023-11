Messias, cotado para o STF, atua como bombeiro na crise entre governo e Corte

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, virou bombeiro na crise entre governo e STF. Para participar do “jantar de pacificação” promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a três magistrados na quinta-feira, Messias faltou à entrega das Comendas da Ordem do Mérito da AGU, que homenageou seis ministros do governo. Na solenidade, Messias foi representado pelo número dois da pasta, Flávio Roman.

A atuação de chefe da AGU, cotado para o Supremo, acabou por aproximá-lo dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, presentes ao jantar ao lado de Cristiano Zanin. Enquanto Messias tem o apoio do PT, Gilmar e Moraes preferem ver o ministro da Justiça, Flávio Dino, como o indicado de Lula para a vaga aberta no STF.

O ministro da AGU, Jorge Messias.

STF e Palácio do Planalto entraram em rota de colisão após o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), votar a favor da PEC aprovada na Casa que restringe o poder monocrático dos magistrados.