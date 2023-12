Ministra da Saúde vai comparecer ao ato do 8 de janeiro mesmo em férias

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, decidiu manter as férias entre os dias 2 e 11 de janeiro de 2024, embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha convocado todos os seus auxiliares para uma cerimônia que será promovida no Senado, com o objetivo de marcar o primeiro “aniversário” dos ataques golpistas do 8 de janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, Nísia participará do ato mesmo em férias.

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, interromperá o descanso entre os dias 8 e 9 de janeiro, como consta do Diário Oficial da União (DOU). As férias de Haddad estavam marcadas para o período de 2 a 12 de janeiro, mas ele preferiu retornar a Brasília para comparecer ao evento idealizado por Lula, que também reunirá governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades. Depois disso, Haddad sairá novamente de férias. O governo trata o ato como a celebração da vitória da democracia.