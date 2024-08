Nunes perde todos os principais coordenadores da campanha de Covas

Com a saída de Wilson Pedroso de sua equipe, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), perdeu todos os principais coordenadores que trabalharam na campanha de Bruno Covas em 2020. Conhecido como “Wilsinho”, ele era conselheiro político do emedebista e agora integra o núcleo de Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura da capital paulista.

Antes de Wilsinho, que foi chefe de gabinete de Covas, outros coordenadores do ex-prefeito, que faleceu em 2021, abandonaram Nunes e passaram para campanhas adversárias. O ex-presidente do PSDB municipal Orlando Faria e a ex-secretária de Planejamento e Entregas Prioritárias Vivian Satiro migraram para o time de Tabata Amaral (PSB), enquanto o marqueteiro Felipe Soutello passou a trabalhar para José Luiz Datena (PSDB). "Todos são profissionais de mercado, trabalham para partidos diversos, buscam as melhores propostas. Sobre Bruno Covas, só há duas pessoas com autoridade para falar sobre seu legado: (a mãe do ex-prefeito) dona Renata e (o seu filho, candidato a vereador pelo PSDB) Tomás", respondeu a equipe de Nunes.