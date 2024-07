Os cafés da manhã dos 'ministros políticos' de Lula

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, promoveu a mais recente edição do encontro em seu apartamento, na última terça-feira, 23, em Brasília. Foi a quarta edição. Do núcleo palaciano, estavam presentes Alexandre Padilha (Relações Institucionais), que é deputado federal licenciado, e Rui Costa (Casa Civil), ex-governador da Bahia.

Criticado por colegas de Esplanada pelo estilo turrão e excessivamente direto, Costa tem buscado se aproximar dos ministros e também de lideranças do Congresso. Hoje, ele é a ponte entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que está rompido com Padilha.

À casa de Costa Filho ainda compareceram Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Carlos Fávaro (Agricultura), Juscelino Filho (Comunicações) e Márcio França (Empreendedorismo). O único presente que nunca disputou eleições foi o chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

De acordo com relatos feitos à Coluna do Estadão, à mesa repleta de pães e frios, os ministros conversaram sobre a necessidade de uma sintonia mais fina entre as pastas e os parlamentares. Ainda concordaram que precisam dividir mais entre eles os projetos de cada ministério. As duas teses são antigas. Falta colocá-las em prática.