Pacheco telefona a Lira para evitar ‘disse me disse’ sobre PEC da Blindagem

Um dia depois de afirmar que “não é razoável” a proibição de medidas cautelares contra parlamentares nas dependências do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Segundo interlocutores, ele queria evitar “disse me disse” e mal-estar com os deputados, incluindo Lira, que estão debatendo o tema.

Os respectivos presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL). Foto: Jonas Pereira/Agencia Senado