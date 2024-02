Pacto pela Democracia quer campanha em defesa das urnas eletrônicas nas eleições de 2024

A coalizão Pacto pela Democracia vai reunir 50 entidades da sociedade civil nesta quarta-feira, 28, em São Paulo, para discutir uma campanha em defesa das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. O grupo entende que as corridas municipais são uma espécie de “ensaio geral” para a disputa de 2026 e as seguintes. A coordenadora executiva Flávia Pellegrino observa que a desconfiança sobre o sistema eletrônico de votação ainda está no imaginário de parte dos eleitores.

Urna Eletrônica Foto: LR Moreira/Secom/TSE

Flávia destaca os dados de uma pesquisa AtlasIntel, divulgada para marcar um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro, mostrando que 38,2% dos entrevistados não acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições. “Isso é preocupante. Essa suspeição não existia tempos atrás. Foi resultado de muita desinformação nos últimos anos. Precisamos defender nosso sistema eleitoral, que sempre foi reputado”, disse ela à Coluna do Estadão.