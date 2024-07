Padilha diz que desistência de Biden foi em nome de ‘projeto maior’ para derrotar a extrema direita

O presidente dos EUA recuou após ser pressionado por seu próprio partido e doadores de campanha, preocupados com pesquisas mostrando Donald Trump como favorito para retornar à Casa Branca.

Na avaliação do governo Lula, que torce pela vitória dos democratas no confronto com os republicanos, a eventual substituição de Biden pela vice Kamala Harris pode ajudar a derrotar a extrema direita, representada por Trump. O ex-presidente Jair Bolsonaro é aliado de Trump e, após o atentado sofrido por ele, no último dia 13, disse que o veria na cerimônia de posse.

Com a desistência de Biden, a oposição aproveitou para provocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. “Biden EUA está fora! Quando o Biden brasileiro vai sair?”, escreveu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no X (antigo Twitter).