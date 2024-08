Pedidos de ‘companhia virtual’ em pontos de ônibus de São Paulo saltam 78% aos domingos

Esses chamados integram o projeto Abrigo Amigo, promovido pelo governo paulista e pela Eletromídia. A iniciativa consiste em um painel digital, já instalado em 61 pontos de ônibus do município, no qual é possível solicitar uma videochamada com um atendente. O equipamento tem conexão direta com uma central de atendimento, com funcionamento das 20h às 5h.

De acordo com números do Estado de São Paulo, o projeto recebeu 1.587 chamadas desde sua inauguração, em agosto de 2023. Neste ano, já foram 939 acionamentos. As mulheres são o público principal do serviço, mas qualquer pessoa pode acionar a videochamada. Os pontos de ônibus contemplados são equipados com câmeras, microfones e conexão à internet.

Segurança pública e criminalidade são os problemas mais graves de São Paulo na visão dos eleitores, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada no final de junho. O tema tem dominado a campanha municipal.