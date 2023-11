PGR requisita documentos secretos da CPMI e sinaliza continuidade de investigação

A Procuradoria-Geral da República solicitou à relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que compartilhe os documentos secretos recebidos pelo colegiado durante a investigação sobre os ataques às sedes dos Três Poderes. O pedido é assinado subprocurador Carlos Frederico, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal. A solicitação foi entendida como um sinal de continuidade da investigação no MPF.

O gabinete da senadora Eliziane já pediu as providências à secretaria da CPMI, no sentido de atender a solicitação da PGR.

Senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI do 8 de janeiro Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A solicitação do subprocurador está relacionada aos sigilos bancários e telemáticos dos alvos da comissão. Durante o funcionamento do colegiado, diversos alvos tiveram o sigilo quebrado, como: o ex-ajudante de ordens da Presidência, o tenente-coronel Mauro Cid; o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos; o hacker Walter Delgatti Neto; e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques.