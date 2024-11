Presidente do MDB paulistano diz que partido é ‘tropa de choque’ de Nunes e quer ser fortalecido

O presidente municipal do MDB de São Paulo, Enrico Misasi, disse que é muito cedo para falar em ceder espaço a outros partidos na reforma do secretariado do prefeito Ricardo Nunes, prevista para o início de 2025. Nunes precisa acomodar 11 partidos que o apoiaram na eleição em 35 secretarias. Vagas do segundo escalão também entram na conta.

“O MDB é a tropa de choque do prefeito, tem legítima aspiração de cooperar com o governo e se fortalecer na cidade”, afirmou Misasi à Coluna do Estadão. “É prudente o prefeito pedir um balanço do governo, com prioridades para 2025, antes de decidir o perfil para os cargos”.

O presidente do MDB paulistano, Enrico Misasi, afirma que "é prudente" o prefeito Ricardo Nunes pedir um balanço do governo à equipe. Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados