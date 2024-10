Preso ‘stalker’ acusado de ameaçar candidata Amanda Vettorazzo, coordenadora do MBL

O mandado de prisão preventiva com urgência foi determinado pela juíza Vivian Brenner de Oliveira, da Comarca de São Paulo, Foro Central Criminal Barra Funda. O pedido havia sido encaminhado pelo Ministério Público de São Paulo, com base nas denúncias apresentadas por Vettorazzo.

De acordo com a denúncia, Rafael Oliveira age como stalker nas redes sociais e também esteve presente em um dos locais divulgados pela campanha e disse aos presentes que “Amanda estava com os dias contados”.

Vettorazzo já havia solicitado uma medida protetiva contra o homem e suspendeu as atividades de campanha no final de semana e nesta segunda. Outros integrantes do MBL, como Guto Zacarias e Kim Kataguiri participaram dos atos para representá-la.

Rafael havia sido detido na 7 de Setembro. Durante uma abordagem suspeita, policiais militares encontraram uma faca de açougue em sua mochila. Em depoimento, ele confirmou que planejava abordar a coordenadora do MBL e “tirar satisfações” com ela. O acusado foi solto no mesmo fim de semana.