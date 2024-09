PSDB precisa convencer Cidadania antes de avançar em conversas para fusão partidária

Nos bastidores, o PSDB, presidido por Marconi Perillo (PSDB), foi acusado de não consultar os integrantes do Cidadania nas discussões sobre possível junção de legendas, gerando descontentamento entre seus membros. Líderes do Cidadania interpretam a manobra como um sinal de desespero diante da perda de influência do partido que governou o Estado de São Paulo por quase três décadas.

“Eu já deixei claro que esse é um tema para se debater depois das eleições. Não discutimos internamente, nas instâncias decisórias do Cidadania, nenhuma perspectiva de fusão ou de ampliação da federação”, declarou. Ele, no entanto, revela que esta não é sua decisão final sobre o assunto. “Nós não discutimos isso, então nem podemos falar que compartilhamos a ideia.”

A Coluna do Estadão antecipou, nesta quinta, 26, que, diante da expectativa de baixo desempenho nas eleições municipais deste ano, o PSDB quer retomar conversas para a fusão do partido com outra legenda. A sigla espera discutir o assunto já em novembro, logo após o segundo turno do pleito - mesmo prazo citado por Bittencourt.

Os tucanos avaliam diálogos com o PDT e com o Solidariedade. O presidente do Instituto Teotônio Vilela, Aécio Neves (PSDB), também estará à frente das conversas. Apesar de afinidade com o MDB, nos bastidores observa-se que uma eventual fusão com os emedebistas não seria viável. Segundo eles, a sigla de Baleia Rossi (MDB) é muito grande e “engoliria” o PSDB.