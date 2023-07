Sâmia Bomfim aponta violência política contra mulheres na CPI e pede cassação de Salles e Zucco

Durante o recesso informal, a deputada Sâmia Bomfim (SP) procurou colegas do PSOL e protocolou representações no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pedindo a cassação de Ricardo Salles (PL-SP) e o Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS). Eles são, respectivamente, relator e presidente da CPI do MST.

O colegiado retorna em agosto, com agenda tensa para o governo Lula. As representações imputam a Salles e Zucco a prática de violência política de gênero, com uso de ameaças e intimidações. Eles negam.

O relator Ricardo Salles (PL-SP) e o presidente Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) Foto: WILTON JUNIOR/ESTADAO

À Coluna, Salles disse que as deputadas do PSOL “agridem deslavadamente os colegas e depois fingem ser vítimas”. Zucco afirma que a atuação de Sâmia extrapola “todos os limites da civilidade e do respeito” com os colegas.

Na CPI, há um embate constante entre a bancada feminina do PSOL, formada por Sâmia, Luciene Cavalcante (SP) e Talíria Petrone (RJ), e a mesa do colegiado. Acusações de silenciamento, com corte de microfone, são recorrentes nas sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Nas representações, o PSOL também aponta que Ricardo Salles e Zucco usam o próprio Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados como arma política para intimidação.

Na penúltima sessão, o relator pediu destaque nas notas taquigráficas após uma discussão, com intuito de a comissão redigir representação contra as deputadas. O partido também reclama de publicações do ex-ministro em redes sociais contra a deputada Sâmia.

A representação também acusa o deputado Zucco de “misoginia”. De acordo com o PSOL, o presidente da comissão “deixou” o deputado General Girão (PL-RN) falar que respeita as mulheres porque são “responsáveis pela procriação e harmonia da família”. O partido afirma que a falta de críticas da mesa da CPI à declaração mostra que a violência de gênero está normalizada no colegiado.

A resposta do relator da CPI do MST, Ricardo Salles:

“Estratégia de vitimização. Agridem deslavadamente os colegas e depois fingem ser vítimas”.

A resposta do presidente do tenente-coronel Zucco, na íntegra:

“Mais uma vez o PSOL tenta judicializar o trabalho legislativo para tentar impor uma narrativa mentirosa de perseguição a parlamentares da sigla. A atuação da deputada Sâmia Bomfim extrapolou todos os limites da civilidade e do respeito para com seus pares. As imagens coletadas na última sessão, realizada no dia 12 de julho, não deixam dúvidas de onde partiram os gritos, ofensas, acusações e interrupções contra integrantes deste colegiado. Mais lamentável ainda é a utilização da estratégia rasteira de vitimização. Sempre com a acusação leviana da prática de violência política de gênero. A presidência desta CPI tem se pautado exclusivamente pelo Regimento Interno da Casa, pelo qual todos os parlamentares devem receber o mesmo tratamento, independente de gênero, credo ou raça”.