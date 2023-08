RenovaBR faz parcerias com partidos da esquerda à direita para formar lideranças políticas

O RenovaBR, iniciativa criada para estimular a renovação na política, tem investido em parcerias com partidos da esquerda à direita para a capacitação de lideranças. A escola de formação política assinou agora acordos de cooperação com as fundações Índigo, do União Brasil, e Rede Brasil Sustentável, da Rede Sustentabilidade.

A ideia é oferecer cursos, conteúdos e eventos formativos às legendas. O RenovaBR já tem parceria desde junho com a Fundação Astrojildo Pereira (FAP), ligada ao Cidadania.

“Estamos buscando contato com todas as fundações partidárias para essa iniciativa. Entendemos que elas são essenciais para a melhoria da nossa política e para o fortalecimento da democracia, que passa pelos partidos”, afirmou a CEO do RenovaBR, Patricia Audi.

O presidente do União Brasil, ACM Neto, assina o contrato de cooperação com a CEO do RenovaBR, Patricia Audi. Foto: Divulgação/RenovaBR

A iniciativa de renovação da política foi criada pelo empresário Eduardo Mufarej na esteira dos “outsiders”, uma onda antipolítica que deu o tom das eleições de 2016 e 2018. A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, chegou a participar dos cursos de formação.

Com a perda de força do movimento de renovação política no Brasil, o RenovaBR tem apostado em políticos com mandatos e em parcerias com as fundações partidárias, para a qualificação de novas lideranças.