Santos apela a Alckmin para não perder terreno do CT Rei Pelé

O Santos Futebol Clube recebeu uma nota da Secretaria de Patrimônio da União em São Paulo que estabelece prazo para se manifestar sobre o interesse na compra da área onde, hoje, funciona o Centro de Treinamento Rei Pelé. Decidido a conseguir o terreno, o novo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, pediu apoio ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é torcedor do time.

Vice-presidente da república Geraldo Alckmin recebe o presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira. Participaram da reunião deputado federal Alexandre Barbosa (esq), Ministro Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Marcio França e deputado federal Júnior Bozzella (dir) Foto: Assessoria deputado Paulo Alexandre Barbosa

Numa visita de cortesia na última quarta, 13, em Brasília, Marcelo aproveitou para abordar o tema. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Alckmin disse que o time pode contar com seu apoio “dentro de todos os rigores da lei”. O Clube terá de responder até meados de janeiro.

O Comitê de Gestão do Santos já havia discutido proposta no primeiro semestre deste ano, mas os valores e condições não foram revelados.

O terreno do CT pertence à SPU e foi cedido ao Santos em 1996 com contrapartidas sociais para desenvolvimento de jovens e adolescentes da Baixada Santista e o fomento ao esporte. Algumas vezes as cláusulas não foram cumpridas, no passado, e houve risco de perder o direito de uso.

Marcelo ainda não assumiu a presidência formalmente, mas tem avançado em negociações tanto na composição da equipe como na reestruturação do clube que acaba de cair para a Série B do Brasileirão.

Apoio ao Santos tem dupla de peso no governo Lula

Além do vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também é torcedor do Peixe. Os deputados federaia Paulo Alexandre Barbosa e Júnior Bozzella, ambos santistas, também estiveram no encontro.