Só 14% das candidaturas a prefeituras no Estado de São Paulo são de mulheres; veja números do TRE

No caso das eleições para as Câmaras Municipais do Estado, a relação é maior, mas ainda distante da realidade brasileira — 51,5% da população do País é feminina, de acordo com o Censo 2022. No Estado de São Paulo, são 73.119 pedidos de registros de candidatura para vereador, sendo 25.522 mulheres e 47.597 homens, o que corresponde a 35% e 65% do total, respectivamente.

Os baixos índices de representatividade feminina nas eleições municipais deste ano são parecidos com o pleito de 2020, o que evidencia a pouca efetividade das políticas de incentivo às candidaturas de mulheres.

Nas eleições de 2020, as mulheres foram 13,9% das candidaturas a prefeito e 34,49% das candidaturas a vereador, números praticamente iguais aos deste ano. Considerando também as eleições suplementares, São Paulo elegeu mulheres prefeitas em 9,92% dos 645 municípios, e 101 deles não elegeram nenhuma vereadora mulher.

Na semana passada, o Congresso aprovou a PEC da anistia, que perdoou as punições impostas a partidos que cometeram infrações eleitorais como descumprimento de cotas para mulheres e pessoas negras.