Um prefeito filiado ao PL de Bolsonaro estava na festa em homenagem a Janja; saiba quem é e o motivo

Um integrante do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a atenção na festa promovida pelo grupo Prerrogativas em homenagem à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na noite desta sexta-feira, 6, em São Paulo. Era o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido pelas iniciais de seu nome, JHC.

PUBLICIDADE A presença de JHC na confraternização de fim de ano de um grupo de advogados ligados à esquerda, porém, não foi à toa. O prefeito é cabo eleitoral da tia, a procuradora Marluce Caldas, que integra a lista tríplice com nomes de candidatos do Ministério Público às vagas de ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Há também uma segunda lista para o STJ, composta por três desembargadores federais. As escolhas serão feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que envia todos os nomes para aprovação do Senado. Como mostrou o Estadão, Janja também tem exercido influência sobre Lula para essas escolhas, principalmente de mulheres.

Janja tem influência nas escolhas de Lula relativas aos tribunais superiores; candidatos a cadeiras no STJ compareceram à festa em homenagem a ela. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Marluce não estava na festa, mas foi representada pelo sobrinho-prefeito, que, aliás, está em negociações para retornar ao PSB e apoiar a candidatura de Lula à reeleição, em 2026.

Outros candidatos da lista do Ministério Público para o STJ também apareceram na homenagem a Janja, como Sammy Lopes e Carlos Frederico Santos. Os dois têm muito apoio no Prerrogativas e estão em campanha. Carlos Frederico até ensaiou uns passos na pista de dança.

Dos candidatos a ocupar uma das vagas abertas no STJ para desembargadores estavam presentes na confraternização do Prerrô, como o grupo é conhecido, Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), e Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3. Carlos Pires Brandão, do TRF-1, e primeiro da lista, não compareceu por estar em viagem.

O deputado Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil que se aproximou dos petistas desde que foi preterido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), para sua sucessão, também marcou presença na homenagem a Janja. Elmar estava acompanhado do titular das Comunicações, Juscelino Filho, seu indicado no governo Lula e um dos nomes que podem ser substituídos na reforma ministerial do próximo ano.