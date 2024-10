Valdemar define seu ‘craque’ das eleições na região metropolitana de São Paulo; saiba quem é

Em “Itaquá”, o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) foi reeleito com 91,7% dos votos válidos, derrotando Fabiano do PT, com 4,9%. A aliados, Valdemar tem chamado o prefeito de “craque”, e já o vê como mais um nome de peso para a sigla no Estado.

Já em Mogi, a vitória era uma “questão de família” para o presidente do PL: seu pai, Valdemar Costa Filho, comandou a cidade por quatro mandatos. Em sua primeira disputa eleitoral, a candidata Mara Bertaiolli (PL) venceu em primeiro turno, com 51% dos votos, Ela é casada com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Marco Bertaiolli, ex-deputado federal e ex-prefeito do município.

Mara desbancou o atual prefeito Caio Cunha (Podemos), e de quebra ainda tirou do Podemos sua principal prefeitura em São Paulo.