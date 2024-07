Começa período de transferência de seção eleitoral para eleições de outubro; saiba quem pode fazer

Os eleitores que quiserem mudar suas seções eleitorais dentro do mesmo município para votar no primeiro turno das eleições municipais, em 6 de outubro, podem solicitar transferência a partir desta segunda-feira, 22. O processo, que vai até 22 de agosto, deve ser feito junto à Justiça Eleitoral.

A mudança é destinada a pessoas que tenham dificuldade de mobilidade, estejam em liberdade provisória ou não possam se locomover por causa do trabalho. A ideia é que os eleitores nestas condições consigam participar do pleito de acordo com suas necessidades e as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

BRASILIA DF 21 10 2020 POLITICA ELEICAO MUNICIPAL - Urna Eletrônica - Urnas eletronicas sendo prepararadas para as eleicoes municipais de 2020 - Dedo no teclado, voto, leitura biometrica - leitor, digita na urna Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Veja a lista completa de quem pode solicitar a mudança:

Presos provisórios

Menores em unidades de internação

Militares e agentes de segurança pública em serviço

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

Indígenas e quilombolas

Juízes eleitorais e assistentes

Servidores da Justiça Eleitoral

A transferência temporária só pode ser requisitada por aqueles com cadastro eleitoral em situação regular. É possível entregar os documentos necessários em qualquer cartório eleitoral até o próximo dia 22.