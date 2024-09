Como Amom Mandel tem votado na Câmara? Candidato responde a perguntas sobre ele no Google

BRASÍLIA – Um dos mais jovens deputados federais na Câmara nesta legislatura, Amom Mandel (Cidadania-AM), de 23 anos, está na disputa pela prefeitura de Manaus neste ano. Amom resolveu entrar para a política, segundo ele conta, por uma promessa. “Meu tio faleceu quando eu tinha 17 anos, vítima do sucateamento da saúde pública do nosso Estado”, afirmou.

O parlamentar participa do Joga no Google - Especial Eleições deste final de semana, que vai até a capital amazonense para apresentar respostas às perguntas mais feitas pelos manauaras sobre os principais nomes que pleiteiam o comando da cidade.

Amom Mandel, de 23 anos, é um dos deputados mais jovens da Câmara nesta legislatura. Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Ao quadro, Amom se descreve como um deputado independente, sem ser necessariamente alinhado ao governo ou à oposição. “Eu fui contra a saidinha dos presos, mas a favor, por exemplo, do Bolsa Família. Fui contra votações de aumento de impostos, mas a favor de programas como o Desenrola Brasil”, disse. O deputado também tem como pauta a defesa das pessoas com transtorno do espectro autista. Ele foi o primeiro parlamentar a tornar pública a condição. “Tenho diagnóstico (de autismo) desde os 14 anos de idade. E faço acompanhamento com fonoaudiólogos, psicólogos e assim por diante”, afirmou.

No tempo livre, gosta de ver filmes de ficção científica e jogar xadrez. “Eu gosto muito de filmes de viagem no tempo, sou obcecado sobre o assunto, gosto de Jornada nas Estrelas, e sou enxadrista.”

O quadro segue em Manaus no sábado, 14, e no domingo, 15. Primeiro, o prefeito da cidade, David Almeida (Avante), que tenta a reeleição, participará do Joga no Google - Especial Eleições. No dia seguinte, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) responderá às perguntas.

Veja a entrevista com Amom Mandel:

Qual a idade de Amom Mandel?

Tenho 23 anos. Nasci em 2 de janeiro de 2001.

Quem é Amom Mandel?

Eu sou um cidadão, moro em Manaus, tenho uma promessa. Meu tio faleceu quando eu tinha 17 anos, vítima do sucateamento da saúde pública do nosso Estado, e eu quero transformar a saúde, a segurança, o transporte, as condições de vida que a maior parte das pessoas da nossa cidade vive, e dar as mesmas oportunidades que eu tive para essas pessoas.

Amom Mandel é autista?

Sim, tenho diagnóstico desde os 14 anos de idade. E faço acompanhamento com fonoaudiólogos, psicólogos e assim por diante.

Como Amom Mandel tem votado na Câmara?

De maneira independente. Eu fui contra a saidinha dos presos, mas a favor, por exemplo, do Bolsa Família. Fui contra votações de aumento de impostos, mas a favor de programas como o Desenrola Brasil.

Qual a religião de Amon Mandel?

Eu acredito em Jesus, eu acredito que a política precisa mais dos Dez Mandamentos, especialmente do Sétimo: “não roubarás”.

Uma curiosidade...

Eu gosto muito de filmes de viagem no tempo, sou obcecado sobre o assunto, gosto de Jornada nas Estrelas, jogo xadrez, sou enxadrista. Tá aí.