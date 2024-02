Confirmado em ato de Bolsonaro, Tarcísio elogia Justiça Eleitoral em evento com Moraes; veja o vídeo

Presença confirmada no ato chamado por Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 25, na Avenida Paulista, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) elogiou a Justiça Eleitoral na tarde desta sexta-feira, 23, em sessão solene de posse do presidente, vice e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Fala de Tarcísio foi logo em seguida à do ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, um dos principais alvos de frequentes críticas bolsonaristas, sobretudo por atuar em inquéritos que tem Bolsonaro na mira.

Leia também Ato de Bolsonaro na Paulista no dia 25 terá governadores e parlamentares: veja quem vai

Convocado pelo próprio ex-presidente, o ato na Paulista foi chamado dias após ele ser alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal (PF), que investiga uma organização criminosa no entorno de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Parlamentares, governadores e ex-ministros têm confirmado presença no ato ao longo da última semana.

PUBLICIDADE “Neste dia, temos que lembrar quais são os desafios do Estado Democrático de Direito”, disse Tarcísio, elencando três itens: representatividade, garantia da segurança jurídica e a promoção da justiça social. “Seguramente, a Justiça Eleitoral garante os três desafios. Garante a representatividade, a segurança jurídica, garante a promoção da justiça social por meio da representação soberana do voto, da vontade popular, por meio das eleições”, disse o governador.

Outro apoiador de Bolsonaro que também confirmou presença no ato e esteve na cerimônia de posse no TRE-SP, foi o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). No último dia 16, o prefeito disse que precisa ser solidário com o ex-presidente, uma vez que conta com seu apoio para a reeleição na capital.

O governador Tarcísio de Freitas foi um dos primeiros a confirmar presença em ato convocado por Bolsonaro para dia 25, na Avenida Paulista. Foto: Werther Santana/Estadão

“(Bolsonaro) Deve me apoiar, portanto, evidentemente, eu preciso ser solidário e parceiro”, disse o prefeito, acrescentando ter “gratidão” ao ex-presidente.

Publicidade

A expectativa é que Nunes compareça ao ato com o governador do Estado. “Se ele me der uma carona”, brincou.

No vídeo em que convoca o ato, Bolsonaro afirma que quer se defender “de todas as acusações que têm sido imputadas” a ele. “Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, pois vocês são as pessoas mais importantes desse evento. Para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos”, completou.