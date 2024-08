Confronto entre ex-aliados e candidatos da direita marca debate em Guarulhos

Os embates entre o candidato do PL de Bolsonaro, vereador Lucas Sanches, e o candidato do Republicanos de Tarcísio de Freitas, Jorge Wilson, escolhido pelo atual prefeito como alternativa para sua sucessão, marcaram o debate realizado pela ‘Veja’ nesta segunda-feira, 26, entre os postulantes que disputam a administração de Guarulhos, segunda cidade mais populosa do estado, a 13.ª mais populosa do Brasil.

O encontro entre os quatro principais colocados na disputa pela prefeitura de Guarulhos também contou com desavenças entre o deputado federal Alencar Santana do PT de Lula e o ex-aliado da legenda Elói Pietá (Solidariedade), que deixou o Partido dos Trabalhadores para viabilizar sua candidatura como prefeito da cidade.

Vista aérea de Guarulhos / Foto: Prefeitura de Guarulhos

A rivalidade entre os posicionamentos políticos influenciaram grande parte do tom adotado no encontro. Meses antes da campanha, foram levantadas dúvidas sobre o apoio de Bolsonaro entre o vereador Lucas Sanches e o deputado estadual Jorge Wilson, conhecido como 'Xerife do consumidor', que tem afirmado contar com o apadrinhamento do ex-presidente. Durante o encontro, Sanches disse que todos os seus adversários possuem ligação com o PT, relembrando que o deputado estadual Jorge Wilson, pelo governador do estado, foi nomeado para dirigir o Procon de Guarulhos, durante a administração de Sebastião Almeida, quando o mesmo ainda estava na legenda (2009 a 2014) e que Pietá era filiado ao partido até pouco tempo.

O vereador se posicionou como a única alternativa contra a esquerda, discurso que levou até o fim do debate. Enquanto o Jorge Wilson buscou reforçar que Sanches teria votado com o PT diversas vezes durante a sua atuação como vereador na Câmara municipal.

Lucas Sanches x Jorge Wilson

Os embates entre o candidato do PL e do Republicanos ocorreram durante toda a programação. Em suas falas, Sanches também enfatizava que a escolha de Jorge Wilson significaria uma forma de continuidade a administração do atual prefeito Gustavo Henric Costa, Guti (PSD), apontando que o mesmo estava presente no debate assessorando o seu escolhido para sucessão.

Em outro momento, o vereador acusou Wilson de perseguir e fechar negócios de comerciantes pequenos, provocando o adversário com uma suposta chave de uma loja local. Por sua vez, Jorge Wilson se defendeu dizendo que aqueles que não devem impostos e não fazem a venda de produtos irregulares o admiram na cidade.

Após uma pergunta feita pelo vereador sobre a situação de uma rua fictícia, como forma de tentar mostrar que o candidato não conhece a cidade, Wilson buscou usar as mesmas regras para tentar provar que Sanches não possui intimidade com os moradores do município.

Elói Pietá x Alencar Santana

O ex-prefeito e ex-vereador do município seguiu a estratégia de mostrar seus feitos para a cidade durante sua administração. No entanto, Pietá também precisou se posicionar diante do atual candidato pelo PT, que o acusava de ter se juntado com inimigos da legenda após sua decisão de deixá-la para poder entrar na disputa. “Eu me juntei com aqueles que podem fazer o melhor para Guarulhos”, respondeu Pietá.

Santana também acusou o ex-prefeito de ter nomeado como vice uma pessoa que está sendo investigada com um esquema de rachadinha. Pietá respondeu dizendo que sempre prezou pela honestidade e que mesmo depois de 26 anos em gestão pública possui apenas o apartamento onde mora. “A nossa vice-prefeita ganhou a ação judicial, o processo que corre agora é sobre a aplicação de uma multa indevida. Você está insistindo e acusando falsamente uma pessoa”, respondeu o candidato do Solidariedade.

O deputado federal assumiu durante todo o debate o discurso de se orgulhar de ser o candidato do presidente Lula e de representar o PT nas eleições municipais. Alencar disse ainda que seu envolvimento com a legenda ocorreu na juventude, com movimentos estudantis.

Pesquisas

Na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 13, Elói Pietá (Solidariedade), liderava a disputa pelo pleito com 32% das intenções de voto. Lucas Sanches (PL), aparece logo em seguida, com 13% dos votos, empatado tecnicamente com Jorge Wilson, que tem 12%, e com o Alencar Santana (PT), com 10%, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Márcio Nakashima (PDT) e Waldomiro Ramos (PSB) são citados por 5% e 3% dos entrevistados, respectivamente. Os resultados são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Brancos e nulos somam 14% e não sabem ou não responderam 12%. A pesquisa ouviu 800 eleitores entre os dias 9 e 11 de agosto. O nível de confiança do levantamento é 95%. A amostra está registrada no TSE sob o número SP-06553/2024.