Contra a ‘infiltração do crime organizado em SP’, Datena declara voto em Boulos no segundo turno

Após descartar apoio a um dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições em São Paulo, o apresentador José Luiz Datena, quinto colocado na corrida eleitoral com 1,84% dos votos, declarou voto ao candidato Guilherme Boulos (PSOL) na noite deste sábado, 12. Boulos enfrenta no segundo turno o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que, por sua vez, conta com o apoio oficial do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partido ao qual Datena disputou o pleito.

“Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o Estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso, por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele, vote contra o crime”, disse o Datena.

Datena foi na contramão da posição de seu partido e declarou voto em Guilherme Boulos Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE O jornalista, que classificou seu desempenho nas urnas como “péssimo” e “horrível” e disse não pretender “experimentar novas posições políticas”, havia anteriormente qualquer apoio a Nunes ou Boulos no segundo turno. “Com a quantidade de votos que eu tenho, não sei se faria muita diferença”, disse. Agora, Datena se alinha à deputada federal Tabata Amaral (PSB), que declarou, ainda na noite de domingo, voto no candidato do PSOL. Tabata afirmou que “não consegue e não conseguiria jamais votar em um projeto liderado por Ricardo Nunes”.

“Esse é um voto por convicção. Não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque. Não vou desfazer quem eu sou e no que eu acredito. Vocês não vão me ver integrando nenhum governo. Independente de qual seja o governo eleito”, afirmou Tabata.

Apesar das declarações individual de Datena, o PSDB oficializou seu apoio a Nunes ainda no domingo, logo após o resultado do primeiro turno. O prefeito de Ribeirão Preto e presidente da Federação PSDB-Cidadania em São Paulo, Duarte Nogueira, divulgou uma nota declarando que Nunes “tem se destacado como um gestor dedicado, com uma visão sólida para o desenvolvimento da cidade de São Paulo”.

Para ele, o desempenho do candidato à reeleição na pesquisa e nos debates demonstram “que é o melhor candidato para governar a cidade de São Paulo. Um reflexo claro do reconhecimento de seu trabalho pela população paulistana”.

As primeiras pesquisas publicadas durante a última semana mostram uma vantagem considerável de Nunes sobre Boulos. A medição da Paraná Pesquisas indica o atual prefeito com 52,8% dos votos totais contra 39% do adversário. Segundo a medição, outros 4,8% votariam em branco ou nulo, enquanto 3,4% não souberam ou não responderam.

Já no levantamento realizado pelo Datafolha, o candidato à reeleição tem vantagem de 22 pontos percentuais. Nunes registra 55% de menções no cenário estimulado, enquanto Boulos figura com 33%. Segundo o levantamento, 10% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 2% não sabem em quem votar.