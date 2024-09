Corregedoria da Câmara de SP avalia pedido de cassação contra vereadora do PSOL

“O que é orgulho para uns é tristeza para outros. No domingo, houve passeata na Paulista, e eu vi com muita tristeza crianças sendo levadas pela mão, no meio daquele movimento”, disse Rute na tribuna; depois, a vereadora pediu que autoridades públicas e o Conselho Tutelar se posicionassem sobre o tema. “As pessoas são livres para fazer da vida delas o que quiserem, mas utilizar a infância, isso para mim é infame e covarde”, completou.

A vereadora do PSOL, que se declara bissexual e é casada com uma mulher, rebateu as falas da colega, classificando-as como um “absurdo”, “muito grave” e dizendo que contribuíam com a LGBTfobia.