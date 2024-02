CPI da Braskem no Senado aprova plano de trabalho e visita a Maceió para apurar desastre

Para Carvalho, além de ser responsável pelo desastre ambiental urbano que afetou aproximadamente 60 mil pessoas, a Braskem “é dona de quase todas as casas de suas vítimas na região, o que me parece algo pouco usual”. O acordo de 2019 com o Ministério Público Federal (MPF) e com moradores é questionado por transferir para a empresa os imóveis de locais evacuados pela população.

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) afirma que os atingidos não foram amparados como deveriam pela Braskem. “99% das pessoas fizeram acordo, mas foram obrigadas. (...) A Braskem operou de maneira criminosa essa área e ainda foi beneficiada em ter a propriedade desta área” argumenta o parlamentar.