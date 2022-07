Datafolha: Lula tem 47%; Bolsonaro, 29%; Ciro, 8%; e Tebet, 2%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 18 pontos de vantagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 28. O petista tem 47% das intenções de voto. O chefe do Executivo tem 29% e oscilou um ponto para cima em comparação com o último levantamento.

Esta é a primeira amostra realizada após as convenções nacionais das siglas, que podem ocorrer até o dia 5 de agosto. Seis candidatos à Presidência já tiveram o nome homologado. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto.

Entre o eleitorado feminino, Bolsonaro subiu seis pontos porcentuais em comparação com o levantamento do final de junho. Ele subiu de 21% para 27%. Lula caiu de 36% para 32% no mesmo período. Como mostrou o Estadão, a campanha do presidente investe em diminuir a rejeição deste público.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com os mesmos 8% que a última pesquisa, e é seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%; André Janones (Avante), Pablo Marçal (PROS) e Vera Lúcia (PSTU) fizeram 1%. Votos brancos e nulos totalizam 6%. Luciano Bivar (União Brasil), General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Felipe d’Ávila (Novo), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não recebe uma lista com os nomes dos candidatos, Lula foi escolhido por 38% dos eleitores, ante 26% que preferem Bolsonaro - o petista oscilou um ponto para cima enquanto o presidente oscilou um ponto para baixo em comparação ao levantamento anterior. Ciro manteve os 3% e Tebet aparece com 1%.

O instituto entrevistou 2566 eleitores nos dias 27 e 28 de julho em 183 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo sob o número BR-01192/2022.