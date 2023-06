Deputado do Ceará participa de sessão pela internet deitado e sem camisa; veja vídeo

O deputado estadual João Jaime (PP) fez uma aparição inusitada na sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 14. Durante a sessão híbrida, o parlamentar, que participava de forma remota, apareceu sem camisa e deitado para confirmar a presença e participar da votação.

Deputado estadual João Jaime apareceu deitado e sem camisa em sessão da Assembleia Legislativa do Ceará nesta quarta, 14 Foto: Reprodução/Assembleia do Ceará

O progressista demorou a ligar a câmera após a solicitação do deputado Osmar Baquit (PDT), que presidia a sessão. Com a resistência, Baquit insistiu para que os ausentes no Plenário 13 de Maio abrissem as câmeras para atestar a participação na sessão. “No voto, o combinado agora é que tem que aparecer”, afirmou.

João Jaime aparece por alguns segundos e chamou a atenção dos colegas. “Já pode sair. Vossa Excelência está muito bem”, afirmou Baquit, aos risos. O parlamentar desligou a câmera em seguida.

O deputados estavam analisando um veto do governador Elmano de Freitas (PT) sobre um artigo de uma lei que previa punição a estabelecimentos que não exibissem placas contra a LGBTfobia. Jaime votou pela manutenção do veto, assim como os demais colegas de plenário.

Não é a primeira vez que uma sessão da Assembleia do Ceará é marcada por episódios de informalidade. O próprio Osmar Baquit participou de uma sessão enquanto estava no barbeiro, cortando o cabelo, em agosto de 2021. “Estou aqui com meu amigo Alex (o barbeiro) e eu não poderia deixar de participar”, disse enquanto discursava.

Modelo híbrido

O episódio foi acompanhado por reações de estranhamento quanto à continuidade do modelo híbrido adotado pela Assembleia Legislativa cearense. As sessões estão previstas no novo regimento interno, aprovado em dezembro de 2022. Não há previsão de retorno das reuniões totalmente presenciais.

No documento, não há qualquer tipo de previsão de tipo vestuário que pode ser utilizado pelos parlamentares, embora, presencialmente, seja exigido o uso de roupa social. A situação, segundo a assessoria da Casa, não se enquadra em quebra de decoro.

Saúde

A assessoria de João Jaime afirmou que o deputado foi diagnosticado, na semana passada, com um quadro de infecção na coluna, e, por isso, participou da sessão em casa. “O deputado teve um pinçamento de vértebra. No domingo, 11, foi para o hospital e só voltou para casa na noite de segunda, 12. Tem dificuldade para levantar, tomar banho, sentar na cadeira. Por isso, teve de optar pelo remoto”, informou.

O deputado pediu desculpas à imprensa e à população e declarou que nada justifica o ocorrido.

Luísa Carvalho, especial para o Estadão