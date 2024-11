Caiado sanciona lei e dá a Flávio Dino título de cidadão goiano

A justificativa dos deputados para a proposta se vale “pela sua vasta atuação política, agiu sempre em prol do país”. O projeto foi apresentado enquanto Dino ainda era ministro da Justiça, cargo que deixou em 1º de fevereiro deste ano. No dia 20, deixou o Senado, um dia antes de tomar posse no STF.

O ex-governador do Maranhão indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a cadeira deixada por Rosa Weber na Corte.

O governador goiano e o agora ministro da Suprema Corte estão em campos opostos politicamente. Enquanto Caiado é de direita, Dino esteve no espectro oposto, tendo sido filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) durante 15 anos, sendo eleito governador pela legenda. Em 2021, passou a integrar o Partido Socialista do Brasil (PSB), sigla pela qual se tornou senador.