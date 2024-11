Opinião | Dino revela seu viés ideológico em decisão sobre cemitérios de SP e coloca concessões em risco

Ainda assim, ao interferir nos preços de um serviço público que é objeto de um contrato firmado pela prefeitura de São Paulo com a iniciativa privada em 2023, com base em metas de desempenho e na sustentabilidade financeira da concessão, dentro das regras previstas na legislação, Dino foi além. Alegando “práticas mercantis” que estariam em desacordo com “preceitos constitucionais”, mesmo que o contrato com a concessionária preveja um desconto de 25% nos valores do chamado “funeral social”, inexistente no modelo anterior, Dino revela todo o seu viés ideológico anticapitalista com a decisão, que atendeu a solicitação do PC do B, partido ao qual foi filiado durante 15 anos, antes de se bandear para o PSB, em 2021.

Embora a medida tenha caráter liminar e ainda dependa do aval do plenário do STF para ser mantida, ela coloca em xeque milhares de concessões de serviços públicos feitas pelo Brasil afora, nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal –, para que a iniciativa privada entregue à população, com melhor qualidade, segundo regras contratuais pré-estabelecidas, o que os governos não conseguem entregar.

Coloca em xeque também dezenas de concessões que estão em preparação em todo o País, prejudicando os cidadãos que esperam a melhoria dos serviços prestados pelo poder público. Quem é que vai se sentir seguro agora para firmar um contrato de longo prazo com prefeituras, estados e com a União, para prestação de serviços públicos, diante da decisão de Dino?