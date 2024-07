Eduardo Bolsonaro diz que Marçal fez ‘recorte malicioso’ de entrevista concedida pelo deputado

“Pablo Marçal postou um recorte malicioso de uma entrevista minha para a Gazeta do Povo, onde ele seleciona apenas os trechos onde eu comento sobre a parte positiva a respeito dele, removendo as ressalvas que fiz”, afirmou o parlamentar.

No vídeo, Eduardo disse que Marçal viu um vácuo na direita e, de maneira inteligente, colocou-se como opção para preencher essa lacuna. Porém, o deputado afirma que, apesar do pré-candidato ser um empresário de sucesso, ele “carece de história” no cenário político, ressaltando a importância da experiência para ocupar a gestão da cidade de São Paulo.