Eleições 2022: quais pesquisas para presidente serão divulgadas esta semana?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que as pesquisas de intenção de voto para presidente da República sejam registradas no sistema da Justiça Eleitoral em até cinco dias antes da divulgação do resultado. Também é possível consultar no site da Corte a data exata em que os levantamentos virão a público. Os institutos de pesquisa PoderData e Ideia devem lançar pesquisas esta semana.

Para este levantamento, foram considerados apenas os institutos que são levados em conta pelo agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a Média Estadão Dados. São eles: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná Pesquisas, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data.

Agregador de pesquisas Ferramenta do 'Estadão' calcula cenário eleitoral com base em levantamentos de 14 empresas

Cabe frisar que pesquisas registradas ao longo desta segunda-feira, 18, ainda podem ser divulgadas até o fim da semana.

Justiça Eleitoral requer registro das pesquisas até cinco dias antes da divulgação. Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil

Confira a lista das pesquisas registradas nos últimos cinco dias para presidente e governos dos três maiores colégios eleitorais do País:

Nacional

Instituto: Ideia | Data de registro: 15 de julho | Data de divulgação: 21 de julho | Código: BR-09608/2022

Instituto: Poder Data | Data de registro: 14 de julho | Data de divulgação: 20 de julho | Código: BR-07122/2022

Rio de Janeiro

Instituto: Ipec | Data de registro: 15 de julho | Data de divulgação: 21 de julho | Código: RJ-08610/2022

Minas Gerais

Instituto: Real Time Big Data| Data de registro: 15 de julho | Data de divulgação: 21 de julho | Código: MG-05124/2022

São Paulo

A última pesquisa para o governo de São Paulo foi registrada em 5 de julho, ou seja, há 13 dias.