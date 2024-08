Eleições 2024: candidatos com menor tempo de TV apostam em podcasts para equilibrar disputa

Os podcasts não estão sujeitos a determinadas regras que são comumente aplicadas no regime de rádio e televisão, concessões do poder público, que precisam delimitar o mesmo tempo e espaço para cada candidato, por exemplo. Não existem, para as plataformas digitais, regras específicas de neutralidade desses veículos, explica Terra.

Um desses programas, que recebeu Nunes, Boulos, Tabata, Marçal e Kim Kataguiri (União), que desistiu da candidatura para que seu partido apoiasse a reeleição do atual prefeito, apresentou uma duração diferente para cada um dos concorrentes. A candidata do PSB foi a que teve o menor tempo, com cerca de uma hora e 50 minutos no total. O psolista teve tempo semelhante ao de Kim: aproximadamente duas horas e 15 minutos para cada. Já o político do MDB e o ex-coach tiveram os maiores tempos, com duas horas e 50 minutos para o emedebista e mais de três horas de programa para o influenciador.

Também especialista em direito eleitoral e mestre em direito constitucional pela USP, Antonio Carlos de Freitas avalia que não apenas os podcasts, mas a internet como um todo ainda pode ser considerada uma ‘zona cinzenta’ para a Justiça. “O uso de deepfake, que tivemos na eleição anterior, começou a ser regulado agora, por exemplo. Esse ‘mundo’ está sendo uma novidade para o direito eleitoral e tem muita coisa que acaba escapando. Tem coisa que não tem uma regulação.”

Freitas pondera que, por conta da velocidade com que as plataformas digitais avançam, existe uma demora em definir uma legislação específica para esse programas e outros assuntos que englobam o uso da internet pelos candidatos. “A melhor maneira é a sociedade discutir que tipo de qualidade de informação eleitoral quer e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal fazerem a legislação eleitoral, sem depender só de resoluções do TSE.”

“Não vimos até agora uma jurisprudência que tenha essa interpretação de equiparar podcast a rádio. Ainda não temos isso. Acho que um dia poderemos ter”, complementa.