Reeleição de JHC em Maceió faz mãe do prefeito ganhar vaga no Senado; entenda

O prefeito de Maceió (AL) João Henrique Caldas (PL), o JHC, foi um dos 11 prefeitos de capitais estaduais eleitos já neste domingo, 6 de outubro. Ele foi reeleito com 379.544 votos na capital alagoana, o que representa 83,25% dos votos válidos na cidade, a segunda maior votação proporcional entre todas as capitais estaduais do País.

Com os votos, JHC não só ganha mais quatro anos à frente do Executivo da capital de Alagoas como garante à própria mãe, Eudócia Caldas (PL), dois anos de mandato no Senado Federal. A mãe do mandatário é a primeira suplente do senador Rodrigo Cunha (Podemos), vice-prefeito na chapa de JHC. A partir de janeiro de 2025, Cunha renunciará ao cargo para assumir a função de vice da capital alagoana, e a cadeira no Senado ficará com Eudócia, a primeira suplente.

Eudócia Caldas, suplente de Rodrigo Cunha, eleito neste domingo, 6 de outubro, vice-prefeito de Maceió (AL) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

A chapa ao Senado com Cunha de titular e Eudócia de primeira suplente foi eleita em 2018 e o término do mandato está previsto para 2027. Quando eleita, Eudócia estava no PSB, mas migrou para o PL em outubro de 2022. O segundo suplente da chapa é Henrique Arruda, que foi eleito pelo extinto PROS e, desde março de 2020, está filiado ao Podemos. As assessorias de JHC e Cunha foram procuradas para comentar o caso, mas não responderam.

Eudócia Caldas é médica e ex-prefeita de Ibateguara, no norte do Estado de Alagoas. Ela comandou o Executivo local entre 2005 e 2012. Ela exerceu mandato no Senado Federal entre maio e setembro de 2022, quando Rodrigo Cunha se afastou do cargo para se dedicar à campanha ao governo estadual alagoano.

Rodrigo Cunha foi o único a se eleger entre os quatro senadores que foram candidatos nas eleições de 2024. Ao contrário dos demais, Cunha não se candidatou a um cargo eletivo titular. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) ficou em sétimo lugar na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte; o senador Eduardo Girão (Novo-CE) ficou em quinto na eleição a prefeito de Fortaleza; e o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) ficou na quinta colocação em Goiânia.

