Eleições 2024: o que é permitido fazer na hora de votar? Veja as regras

Neste domingo, 6, mais de 155 milhões de brasileiros vão às urnas em 5.569 cidades para escolher os vereadores e prefeitos que os representarão em seus municípios pelos próximos quatro anos. Com o objetivo de garantir a legitimidade do pleito, a Justiça Eleitoral estabelece normas de conduta para os votantes no dia da eleição.

Eleitores podem se manifestar de forma silenciosa na hora de votar Foto: Júlia Pereira/Estadão

As regras vão desde a manifestação em favor de um candidato até o que pode ser levado para a cabine de votação:

Na hora do voto, toda manifestação silenciosa e individual é permitida. As lei eleitoral não impede o uso de camisetas, broches, adesivos ou adereços que representam apoio a um partido ou candidato específico.

Sobre a vestimenta, não há proibição para o uso de chinelo, bermuda, boné ou regata para ir à urna. A única vedação imposta pela legislação eleitoral é votar sem camisa ou usando trajes de banho.

Dentro da cabine de votação, o eleitor pode usar uma cola – em papel, já que o uso de celular é vedado – com os números dos candidatos.

Pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou mobilidade reduzida podem ser auxiliadas por pessoas de confiança na hora da votação.

Pessoas com essas características, bem como idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo tem preferência na hora de depositar seus votos – crianças maiores não podem acessar a cabine nem digitar na urna.