Paraná Pesquisas: veja intenções de voto por gênero, idade e escolaridade para a Prefeitura de SP

O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira, 23, um novo levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) estão em empate técnico na ponta do levantamento, com vantagem numérica para Ricardo Nunes e, no comparativo com a pesquisa anterior, com tendência ascendente de Marçal, o único a crescer em intenção de votos em índices acima da margem de erro.

O Paraná Pesquisas realizou 1.500 entrevistas pessoais em São Paulo entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais e o índice de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06659/2024.

Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), empatados tecnicamente no levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 23 Foto: Felipe Rau/Estadão

Nos recortes por gênero, faixa etária e grau de instrução da pesquisa, nota-se que Marçal performa melhor entre eleitores homens do que entre as mulheres; pela faixa etária, Nunes vai melhor entre os idosos, enquanto Boulos e o ex-coach são os mais citados entre os jovens.

Leia também Como ler, entender e não se perder no mundo das pesquisas eleitorais

Já no quesito escolaridade, o prefeito vai melhor entre os eleitores com o grau de formação até o ensino fundamental, aspecto também observado na intenção de voto em José Luiz Datena (PSDB). O deputado federal do PSOL, por outro lado, performa melhor entre quem é portador de diploma de ensino superior.

Por gênero

PUBLICIDADE Se há um empate triplo na ponta da pesquisa nos patamares gerais entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal, os três persistem empatados tecnicamente, dentro da margem de erro do levantamento, entre eleitores do sexo masculino: segundo o Paraná Pesquisas, entre homens, Boulos tem 23,4%, Marçal, 22,4% e Nunes, 22,2%.

Entre mulheres, o empate técnico é entre Nunes, com 25,7%, e Boulos, com 20,7%. A maior diferença numérica de intenções de voto entre homens e mulheres ocorre com Pablo Marçal: enquanto o empresário detém 22,4% de menções entre os homens, o ex-coach atinge o índice de 14,2% entre mulheres, uma diferença de 8,2 pontos porcentuais.

Por faixa etária

Entre os eleitores de 16 a 24 anos, o líder do levantamento é Pablo Marçal, com 24,1% de menções no segmento. Ele está em empate técnico com Guilherme Boulos, citado por 20,3% dos eleitores do grupo.

Publicidade

O ex-coach também lidera no segmento de 25 a 34 anos, com 24,5% de intenções de voto. Nesse grupo, também há empate técnico com Guilherme Boulos, citado por 20,4% dos entrevistados.

Entre adultos de 45 a 59 anos, o líder de menções é o prefeito Ricardo Nunes, com 26,6%. O atual mandatário da capital paulista repete a liderança entre os idosos: no segmento de 60 anos ou mais, Nunes tem 31,1% de intenções de voto.

Por escolaridade

Quanto ao grau de escolaridade, Ricardo Nunes é o líder de intenção de votos entre os eleitores formados até o ensino fundamental. Nesse segmento, o prefeito figura com 26% de menções. Ele é seguido por Boulos, com 20,6%, e por Datena, com 19,5%.

Entre os formados até o ensino médio, Nunes lidera numericamente, com 23,7%, mas está em empate técnico com Pablo Marçal, que apresenta 20,7% de menções no segmento.

Por fim, entre os formados no ensino superior, o líder é Guilherme Boulos, com 28,9%. Nunes está em segundo lugar, com 22,9%, empatado tecnicamente com Pablo Marçal, com 19,6%.