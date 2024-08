Eleições 2024: seis momentos-chave das convenções dos candidatos em São Paulo

As convenções que oficializaram as candidaturas do influenciador Pablo Marçal (PRTB) e do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), neste fim de semana, marcaram o fim dos eventos partidários dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Além de Nunes e Marçal, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) também participaram de seus respectivos atos partidários.

Os eventos, além de reunir filiados para a confirmação do nome da sigla, também marcam um importante momento das campanhas, em que, em muitos casos, são anunciados os nomes dos vices na chapas e confirmados os apoios de outros partidos. Em 2024, as convenções para prefeito na capital paulista foram marcadas pela presença de nomes importantes da política nacional e pelo fim das indefinições sobre temas que vinham se arrastando desde o início da pré-campanha, e que são considerados fundamentais para o desenrolar da corrida eleitoral daqui em diante.

Ao lado de Bolsonaro, Nunes é oficializado em convenção

A candidatura do prefeito Ricardo Nunes foi oficializada neste sábado, 3, na convenção do MDB, realizada no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O evento contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do ex-presidente Michel Temer (MDB) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O vice na chapa, o ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e coronel da reserva da PM Ricardo Mello de Araújo (PL), também esteve presente.

Convenção do MDB para oficializar a candidatura do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes à reeleição Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A presença do ex-presidente e da ex-primeira-dama foi mais uma sinalização de que a disputa será nacionalizada. Ao lado de Nunes, Bolsonaro afirmou que o prefeito paulistano já provou suas qualidades durante o mandato.

A coligação de Nunes, chamada “Caminho Seguro para São Paulo”, conta com 11 partidos: PL, PSD, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza, Avante e o União Brasil.

União Brasil confirma apoio a Nunes, e Kim critica o próprio partido

Também neste sábado, 3, o União Brasil formalizou seu apoio ao candidato a Ricardo Nunes. A sigla era a única da base do prefeito que ainda não havia confirmado a aliança com o emedebista. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União-SP). Leite foi a principal ausência na convenção do MDB que confirmou a candidatura de Nunes neste fim de semana.

A confirmação pôs fim ao desejo do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) de concorrer à prefeitura pelo partido. Na última quinta-feira, 1º, o parlamentar já havia anunciado sua desistência do pleito. Em coletiva, Kataguiri criticou a falta de endosso do União Brasil: “Fui sabotado pelo meu partido”. Apesar das declarações, o parlamentar declarou seu apoio a Nunes.

O União Brasil demorou a confirmar a aliança com Nunes devido à insatisfação com a escolha de Ricardo Mello como vice. O ex-comandante da Rota foi a indicação de Bolsonaro para a posição, que também era almejada por Leite.

Policial militar mulher como vice de Marçal

PUBLICIDADE Sem o apoio de outros partidos, Marçal oficializou neste domingo sua candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Na convenção, em uma espécie de “chá revelação”, Marçal anunciou a policial militar Antônia de Jesus (PRTB) como vice na chapa. Em entrevista coletiva após o evento, ele disse que escolheu uma mulher como vice porque acredita que elas são mais inteligentes e sensíveis. A confirmação de Marçal ocorre em meio a um racha no PRTB. Grupos rivais querem remover Leonardo Avalanche, que apoia a candidatura do influenciador, da presidência nacional da sigla. Eles argumentam que Avalanche não cumpriu acordos políticos e que sua eleição foi marcada por irregularidades. Questionado, o candidato afirmou que tem “zero preocupação” com as ações judiciais que buscam derrubar o comando do partido ou sua candidatura, acrescentando que, até agora, o partido venceu todas.

Lula marca presença na convenção de Boulos e nacionaliza disputa

A convenção de Guilherme Boulos contou não só com a participação de sua vice, Marta Suplicy (PT), mas também com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de mais sete ministros de Estado, entre eles o ex-prefeito da capital e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Guilherme Boulos durante a convenção da coligação 'Amor por São Paulo' Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A vitória de Boulos é uma das principais apostas da esquerda, já de olho na eleição de 2026. Não por acaso, durante a convenção, Lula afirmou que Boulos não é apenas o candidato do PSOL, mas de todos os partidos que compõem a coligação “Amor por São Paulo”, que reúne um total de oito partidos: PSOL, PT, PDT, Rede, PCdoB, PV, PMB e PCB. O tom do discurso confirmou tanto a nacionalização da disputa na cidade quanto a expectativa de que Lula participe ativamente da campanha eleitoral.

O apresentador de TV José Luiz Datena foi oficializado, pela primeira vez, como candidato a prefeito. Após sucessivas desistências desde as eleições de 2016, o jornalista foi apresentado como candidato à Prefeitura de São Paulo durante a convenção realizada pelo PSDB na Alesp.

O evento, marcado por bate-boca e tumulto na entrada do prédio, confirmou o ex-senador José Aníbal (PSDB) como vice da chapa. A confusão ocorreu por conta da ala dissidente dentro do próprio partido, liderada pelo ex-presidente do diretório municipal do PSDB na capital paulista, Fernando Alfredo.

Tanto Fernando quanto seus aliados foram barrados ao tentar entrar na convenção da legenda. O dirigente lançou sua própria pré-candidatura, aumentando o conflito interno no partido. Ao Estadão, ele afirmou que tentará anular a candidatura de Datena.