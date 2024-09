Eleições 2024: Veja quando vão sair as próximas pesquisas de intenção de voto nas capitais

BRASÍLIA – Na reta final do primeiro turno das eleições municipais, 86 pesquisas de intenção de voto vão mostrar o cenário eleitoral nas 26 capitais estaduais do País, de acordo com o registro disponível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até esta segunda-feira, 30. Os levantamentos vão mostrar os candidatos favoritos e as possibilidades de segundo turno.

As sondagens vão ser divulgadas ao longo desta semana pelos principais institutos do País. O dia que tem mais levantamentos previstos é sábado, 5, véspera do pleito. Nesta data, vão ser divulgadas 44 pesquisa de variados institutos.

Aracaju

Quaest - 04/10 (sexta-feira)

Paraná Pesquisas - 04/10 (sexta-feira)

Quaest - 05/10 (sábado)

Belém

Paraná Pesquisas - 02/10 (quarta-feira)

AtlasIntel - 05/10 (sábado)

Quaest - 05/10 (sábado)

Belo Horizonte

Quaest - 30/09 (segunda-feira)

AtlasIntel - 01/10 (terça-feira)

Datafolha - 03/10 (quinta-feira)

Real Time Big Data - 04/10 (sexta-feira)

Datafolha - 04/10 (sexta-feira)

AtlasIntel - 05/10 (sábado)

Boa Vista

Quaest - 05/10 (sábado)

Campo Grande

Paraná Pesquisas - 03/10 (quinta-feira)

AtlasIntel - 05/10 (sábado)

Quaest - 05/10 (sábado)

Publicidade

Cuiabá

AtlasIntel - 05/10 (sábado)

Quaest - 05/10 (sábado)

Curitiba

Real Time Big Data - 03/10 (quinta-feira)

AtlasIntel - 05/10 (sábado)

Quaest - 05/10 (sábado)

Florianópolis

AtlasIntel - 05/10 (sábado)

Quaest - 05/10 (sábado)

Fortaleza

Real Time Big Data - 02/10 (quarta-feira)

Datafolha - 04/10 (sexta-feira)

AtlasIntel - 05/10 (sábado)

Quaest - 05/10 (sábado)

Goiânia