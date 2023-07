‘Chama o Dino!’: governo Lula tem novo bordão quando há problema na Esplanada

Quando surge algum problema no governo, grita-se: “Chama o Dino!”. Quando aparece uma suspeita, clama-se: “Chama a PF!” E é assim que o Ministério da Justiça foi se transformando na “UTI da Esplanada” e a Polícia Federal, com Andrei Passos, há muito tempo não é tão ativa. Ministério e PF estão em todas.

É improvável a ida de Flávio Dino para o Supremo. O que ele lucraria com isso? E Lula e o governo? Ok, pode-se dizer que o PT tiraria um adversário da frente em 2026, mas ir para o Supremo não significa evaporar e o mais provável é Dino concorrer à Presidência em 2030, aos 62 anos.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Passos Foto: Sergio Lima / AFP

Ele tem muitas frentes de trabalho e “dá Ibope”. As investigações sobre o assassinato de Marielle e Anderson avançam, as peripécias de Jair Bolsonaro e bolsonaristas continuam vindo à tona, os peixes miúdos e graúdos do 8 de janeiro estão na rede, o pacote das armas saiu, a operação no território Yanomami veio para ficar.

Dos anexos da delação premiada de Élcio Queiroz, que dirigia o carro no assassinato de Marielle e Anderson, só foi divulgado um, o número 2, sobre o dia do crime, os demais continuam em sigilo. Por que conduzem aos mandantes e aos motivos? Queiroz faria delação sem contar? Só falta a delação do próprio Lessa e a solução do crime sai até dezembro.

Também as investigações sobre o governo Bolsonaro avançam. Segundo o Coaf, o tenente coronel Mauro Cid movimentou R$ 3,7 milhões em dez meses e ele já responde por saques para Michele Bolsonaro, atestados falsos de vacina, joias das Arábias, vazamento de inquérito da PF, minuta golpista. O sargento Luiz Marcos dos Reis, seu braço-direito, é personagem chave do esquema.

Além disso, o bolsonarista AIlan Frutuozo da Silva acaba de ser preso pela tentativa de invasão da PF, o russo Sergei Cherkasov é pivô da investigação sobre espiões que usavam documentos falsos do Brasil, a história dos ataques ao ministro Alexandre de Moraes em Roma está bem amarrada, as operações contra garimpeiros ilegais e tráfico de drogas estão a mil.

E a PF “rouba” atribuições do Exército, como monitoramento de armas com civis e a segurança de autoridades. As armas dispararam com Bolsonaro, mas a fiscalização sumiu, isso vai mudar. E Lula foi salomônico quanto à sua segurança: militares e policiais, meio a meio. Não desagrada a ninguém e um vigia o outro.

Lula também quer entrar na questão da Cracolândia, em São Paulo, mas isso implica competição, política, ideologia. Dino tentou, mas o prefeito Ricardo Nunes se “bolsonarizou” e não quer dar holofotes para Lula e Dino. Moradores, visitantes e usuários de drogas é que saem perdendo.