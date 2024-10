Depois do debate da Globo, eis uma das perguntas mais frequentes nas redes: “quem é o prefeito de São Paulo?”. Os eleitores não sabem o nome de Ricardo Nunes, que ocupa o cargo há dois anos, é apoiado, em tese, por Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas e 12 partidos, participou de todos os debates e teve 65% do tempo de rádio e TV. Mas todos sabem o nome “dele”, o adversário direto de Nunes no primeiro turno.

O método é simples, óbvio e de uma eficácia atordoante: o boné, sotaque, camisetas, grosseria, provocação, agressividade, o script milimetricamente pensado: a irritação dos adversários até levar a cadeirada, o soco no marqueteiro de Nunes, as cenas da ambulância e do hospital, a mensagem da “costela quebrada”, o “gesso cenográfico” retirado no dia seguinte para ampliar o alcance da cafajestagem.

Falou-se do gesso, da falsidade do gesso e, por fim, da retirada do gesso. Coisa de gênio, gênio da propaganda, fake news, redes. E do mal. A fórmula Donald Trump e os algoritmos da internet são um sucesso estrondoso e se espalham pelo mundo com a rapidez e o mesmo efeito devastador das queimadas na Amazônia.