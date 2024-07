Enquanto Câmara tem rodada de festas por sucessão na Casa, Senado vive marasmo ‘previsível’

BRASÍLIA - À véspera do recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm vivido climas antagônicos a respeito da sucessão de seus respectivos presidentes, cujos mandatos terminam em fevereiro de 2025.

Com pelo menos cinco pré-candidatos ao cargo hoje ocupado por Arthur Lira (PP-AL) na Presidência da Casa, a Câmara passa por um "circuito de confraternizações" em que os postulantes tentam arrebatar apoio para sua eleição (veja abaixo). O clima contrasta com o do Senado, presidido por Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nos bastidores, senadores mencionam a expectativa de ver Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, voltar à presidência — que já havia ocupado entre 2019 e 2021, mas teve a possibilidade de reeleição vetado pelo Supremo Tribunal Federal, quando a Corte entendeu que a Constituição proíbe dois mandatos dentro da mesma legislatura.

Embora Alcolumbre seja colocado como o principal cotado a presidente do Senado sem nem mesmo ter oficializado a sua intenção, começam movimentações no Casa para impedir o seu grupo político de se manter no poder pelo quarto mandato seguido.

Sessão Deliberativa Ordinária realizada no Senado Federal Foto: Wilton Junior/ Estadão

As senadoras Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Eliziane Gama (PSD-MA) articulam suas próprias pré-candidaturas para “romper o ciclo de quase 200 anos sem uma mulher na presidência da Casa”. Elas trabalham para conquistar o apoio em bloco da bancada de 16 senadoras e tentar fazer com que uma das duas sente na cadeira, de forma inédita.

“Uma candidatura feminina tem uma responsabilidade de largada, que é a de lutar pela paridade na Mesa Diretora e nas comissões. Se não (houver) a paridade, pelo menos a proporcionalidade. Somos 13% no Senado, mas não temos nenhuma mulher na Mesa”, diz Eliziane.

Nome do União Brasil à Presidência da República em 2022, Soraya diz que a ideia de sua pré-candidatura nasceu ao perceber que os senadores já estavam se movimentando “nos bastidores” pela eleição de Alcolumbre. A presidente de seu partido, Renata Abreu, então a incentivou a se lançar na disputa.

Crítica da ofensiva contra o Judiciário manobrada por Pacheco no último ano, a senadora também defende paridade de gênero na Mesa Diretora, e teme que a Casa venha a aprovar uma anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro caso o próximo presidente recorra ao apoio bolsonarista para se eleger.

“Eu jamais (sentada) na cadeira permitiria ataques ao STF. É quando o Legislativo se omite e deixa uma lacuna que o Judiciário tem que agir, quando provocado. Essa animosidade com o Judiciário precisa acabar”, afirma Soraya.

Alcolumbre, procurado, não quis se manifestar.

Uma das razões pelas quais as campanhas eleitorais no Senado são menos ostensivas que na Câmara é o tamanho — com 81 senadores, a Casa é cerca de seis vezes menor que a vizinha. Com menos parlamentares, os candidatos podem negociar individualmente, marcando encontros reduzidos, e abrir mão de festas populosas para atrair eleitores em massa, como acontece na Câmara.

Nos próximos meses, o PL de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto deve viver novo dilema entre apoiar um candidato viável para se eleger e correr o risco de ficar, por mais dois anos, sem os principais cargos da Casa. Isso porque o partido, que havia acabado de abrigar a nata do bolsonarismo com uma votação expressiva em 2022 e precisava marcar posição com uma candidatura para dificultar a vida do governo Lula no Senado, lançou o senador Rogério Marinho (RN) contra Pacheco. Derrotado, acabou de fora da composição da Mesa Diretora e sem comissões e relatorias importantes. À época, o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), defendeu uma composição para abrigar o PL na cúpula do Senado, mas sem êxito. Agora, Marinho é citado novamente como uma opção viável para suceder Pacheco, mas as lideranças têm evitado comentar o assunto.

“O debate ainda não foi feito dentro do partido. A questão será tratada após as eleições municipais”, diz o senador Carlos Portinho (RJ), líder do PL.

Nem mesmo uma homenagem a Pacheco realizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) na noite da quarta-feira, 10, atraiu concorrentes ao posto que vai vagar em fevereiro. Com o ex-ministro Raul Jungmann de anfitrião, o evento reuniu, em um casarão no Lago Sul, a cúpula dos Três Poderes: ministros do governo Lula e do STF, senadores, deputados, embaixadores e empresários, mas nenhum dos possíveis candidatos à presidência do Senado.