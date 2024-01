Ex-secretário de Nunes demitido por negar aquecimento global defende candidatura de Salles em SP

A afirmação de Pinheiro Pedro foi feita ao comentar sobre uma texto opinativo do jornalista Leonardo Sakamoto, do Uol, sobre o benefício de ter a candidatura do bolsonarista Salles neste ano. Para o comunicador, seria um presente para Boulos, porque dividiria votos com o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição no pleito de outubro próximo.

“É claro que ele está revelando com isso o incômodo que a esquerda paulistana sente com a possibilidade de Ricardo Salles ser o candidato conservador”, disse Pinheiro Pedro em vídeo gravado. O ex-secretário de Nunes deixou o cargo depois de declarações sobre o aquecimento global. Ele afirmou, no ano passado, que o Planeta “se salva sozinho” e também colocou em dúvida pesquisas científicas sobre o tema.