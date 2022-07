Febraban decide assinar manifesto da Fiesp em defesa da democracia

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) decidiu assinar o manifesto em defesa da democracia e do sistema eleitoral, segundo nota divulgada nesta quarta-feira, 27, pela instituição.

O texto que será assinado pela entidade é o que vem sendo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), intitulado “Em Defesa da Democracia e da Justiça”, e faz parte de um dos atos organizados para ocorrer no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O texto não é a mesma carta aos brasileiros que circula entre juristas e teve adesão de banqueiros e empresários nos últimos dias. Como o Estadão informou no último dia 20, há dois manifestos em preparação.

O manifesto deve ser publicado nos principais jornais do País, com assinatura de entidades da sociedade civil, como a Comissão Arns, e do empresariado, como a Fiesp. Há expectativa de que a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib) também assine o texto. A ideia é unir forças em um mesmo movimento. O manifesto em defesa dos tribunais superiores e da Justiça Eleitoral se antecipa aos atos de 7 de Setembro, que estão sendo organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, a possibilidade de assinar um manifesto semelhante diante das investidas de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal (STF) dividiu a federação. Agora, segundo a Febraban, a maioria dos dirigentes decidiu que a entidade deveria assinar a carta “Em Defesa da Democracia e da Justiça”.

A Febraban é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. Possui 119 instituições financeiras de um total de 155 em operação no Brasil, que representam 98% dos ativos totais e 97% do patrimônio líquido das instituições bancárias brasileiras.

Leia a íntegra da nota da Febraban

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), no âmbito de sua governança interna, por maioria, deliberou por subscrever documento encaminhado à entidade pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), intitulado “Em Defesa da Democracia e da Justiça”.