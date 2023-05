Gastos do cartão corporativo de Bolsonaro têm de hotel de luxo a conta alta em padaria; relembre

Nos quatro anos de governo, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ao menos 15 vezes em lives que não usava o cartão corporativo para despesas pessoais. Ele justificava que o benefício era reservado para bancar despesas de sua equipe em viagens e negava gastos supérfluos.

Em 12 de janeiro, no entanto, após ordem do Tribunal de Contas da União (TCU), a fatura revelou revelou um perfil diferente dos gastos. Dados obtidos pela agência Fiquem Sabendo e analisados pelo Estadão mostram despesas expressivas com hotéis de luxo, sorvetes e cosméticos, além de gastos em motociatas do presidente e até mesmo com viagens para parentes. Relembre:

Análise dos gastos durante o governo Bolsonaro mostraram que foram registradas despesas expressivas durante motociatas feitas pelo então presidente. Foto: Andre Penner/AP

Confira os gastos

Hotéis de luxo

Os gastos com hotel foram os que mais consumiram recursos dentre os 59 tipos de despesas feitas com o cartão. Pelo menos R$ 13,6 milhões foram desembolsados em hospedagem ; muitas vezes em estabelecimentos de luxo

; muitas vezes em estabelecimentos de luxo Na lista de endereços que receberam pagamentos com o cartão está o Ferraretto Hotel , em Guarujá (SP), onde o ex-presidente costumava descansar. Ao longo de quatro anos de governo, o hotel recebeu R$ 1,46 milhão

, em Guarujá (SP), onde o ex-presidente costumava descansar. Ao longo de quatro anos de governo, o hotel recebeu R$ 1,46 milhão As dez maiores notas fiscais de despesas no cartão corporativo são de hospedagem, variando de R$ 115 mil a R$ 312 mil

Restaurantes, padarias e itens diversos

Continua após a publicidade

Os dados mostram gastos expressivos no restaurante Sabor de Casa , em Boa Vista. Há uma nota de R$ 109 mil no estabelecimento que fornece marmitas promocionais a R$ 20 e também faz entregas. A nota fiscal é de 26 de outubro de 2021, quando Bolsonaro estava na cidade para verificar a situação de refugiados da Venezuela. O mesmo restaurante já tinha recebido dois pagamentos – de R$ 28 mil e R$ 14 mil – em setembro do mesmo ano

, em Boa Vista. Há no estabelecimento que fornece e também faz entregas. A nota fiscal é de 26 de outubro de 2021, quando Bolsonaro estava na cidade para verificar a situação de refugiados da Venezuela. O mesmo restaurante já tinha recebido dois pagamentos – de R$ 28 mil e R$ 14 mil – em setembro do mesmo ano Por 20 vezes ao longo do mandato de Bolsonaro foram realizados gastos significativos em uma das filiais da padaria carioca Santa Marta. As notas fiscais variam de R$ 880 a R$ 55 mil , com média de R$ 18 mil. Ao todo, o estabelecimento recebeu R$ 362 mil do cartão corporativo da Presidência

foram realizados gastos significativos em uma das filiais da padaria carioca Santa Marta. As , com média de R$ 18 mil. Ao todo, o estabelecimento recebeu R$ 362 mil do cartão corporativo da Presidência Em cinco sorveterias foram feitas 62 compras, que somaram R$ 8,6 mil. Em uma única vez foram gastos R$ 540. Não é ilegal comprar sorvete com o cartão corporativo, mas o recurso deve ser usado para ações fundamentais ao governo, principalmente em deslocamentos. Todas as sorveterias listadas no sistema são de Brasília

As notas também mostram 11 despesas em lojas com cosméticos que somam R$ 1 mil , também localizadas em Brasília

, também localizadas em Brasília Em um mercado gourmet de Brasília , especializado em itens de alta gastronomia, foram realizadas 1,2 mil compras, somando R$ 678 mil

, especializado em itens de alta gastronomia, foram realizadas 1,2 mil compras, Ao menos duas compras na filial da Havan do Distrito Federal foram feitas, totalizando R$ 460

do Distrito Federal foram feitas, totalizando R$ 460 Para ver TV durante as férias de janeiro de 2022, em São Francisco do Sul (SC), gastou R$ 1,4 mil em serviço de antena parabólica – é o único gasto com assinaturas e periódicos que consta na fatura do cartão

Motociatas

Na véspera de uma motociata realizada no Rio de Janeiro, em maio de 2021, foram gastos R$ 33 mil em uma unidade da panificadora Santa Marta

Já entre os dias 9 e 10 de julho do mesmo ano, na Serra Gaúcha e em Porto Alegre – onde foi seguido de moto por apoiadores –, foram mais R$ 166 mil no cartão corporativo, em 46 despesas, concentradas em hospedagem, alimentação e combustível

no cartão corporativo, em 46 despesas, concentradas em Em Ribeirão Preto (SP), no mês de maio de 2022, foi feito pagamento de R$ 16 mil em uma padaria

Viagens da família Bolsonaro