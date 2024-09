A divulgação de pelo menos quatro pesquisas eleitorais deve agitar a disputa pela Prefeitura de São Paulo nesta semana. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão previstas divulgações de levantamentos dos principais institutos de pesquisa do País: Datafolha, Quaest, Paraná Pesquisas e Atlas.

O ex-coach tem enfrentado uma campanha negativa dos adversários, tanto no horário eleitoral gratuito quanto nas redes sociais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), gravou inserções para o prefeito em que afirma que Marçal seria a porta de entrada para Guilherme Boulos na cidade. Uma inserção de Nunes faz referência a reportagens que destacam episódios polêmicos da trajetória de Marçal e menciona a suposta ligação de seu partido com o Primeiro Comando da Capital. Tabata Amaral, do PSB, também tem publicado vídeos criticando o empresário.

Veja, abaixo, quando saem as próximas pesquisas em SP:

Quaest

Data em que a pesquisa foi a campo: 8/setembro a 10/setembro

8/setembro a 10/setembro Data de divulgação informada ao TSE: 11/setembro (quarta-feira)

Número de identificação: SP-09089/2024

SP-09089/2024 Número de entrevistados: 1200

Atlas

Data em que a pesquisa foi a campo: 05/setembro a 10/setembro

05/setembro a 10/setembro Data de divulgação informada ao TSE: 11/setembro (quarta-feira)

Número de identificação: SP-01125/2024

SP-01125/2024 Número de entrevistados: 2200

Datafolha

Data em que a pesquisa foi a campo: 10/setembro a 12/setembro

10/setembro a 12/setembro Data de divulgação informada ao TSE: 12/setembro (quinta-feira)

Número de identificação: SP-07978/2024

SP-07978/2024 Número de entrevistados: 1204

Paraná Pesquisas

Data em que a pesquisa foi a campo: 9/setembro a 12/setembro

9/setembro a 12/setembro Data de divulgação informada ao TSE: 13/setembro (sexta-feira)

Número de identificação : SP-00319/2024

: SP-00319/2024 Número de entrevistados: 1500

É importante dizer que as datas informadas ao TSE apontam o período em que a pesquisa passa a estar disponível para divulgação. O contratante ou veículo que a divulgará pode, extraordinariamente, optar divulgá-la um ou mais dias depois, por exemplo.