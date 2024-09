Quem está na frente? Marçal, Boulos ou Nunes? Veja pesquisas de candidatos à Prefeitura de SP

Com pequenas variações numéricas, os quatro últimos levantamento de intenção de voto divulgados pelos principais institutos de pesquisa apontam o mesmo resultado: a um mês das eleições municipais, São Paulo tem um empate triplo na liderança da corrida pela Prefeitura da capital.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) são os primeiros colocados, variando, em alguns casos, apenas alguns décimos entre os lugares do pódio de intenções de voto neste momento.

Mesmo quando a diferença é de dois pontos porcentuais, por exemplo, ainda há o empate técnico, porque é preciso considerar a margem de erro de cada pesquisa, o que pode colocar um candidato um pouco acima ou um pouco abaixo do que o número apresentado sugere – mesma condição para podermos dizer que algum deles “cresceu” ou apenas “oscilou”, entre o resultado anterior e o atual do mesmo instituto.

Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) seguem empatados tecnicamente nas últimas pesquisas. Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

Segundo o levantamento feito pelo Estadão com a série histórica de pesquisas eleitorais, o empate triplo na liderança é sem precedentes nesta altura das últimas eleições. O material considerou todas as pesquisas do instituto Datafolha realizadas a aproximadamente um mês e meio do pleito, desde as eleições municipais de 1988. Confira os resultados mais recentes da corrida eleitoral de São Paulo por instituto de pesquisa.

Paraná Pesquisas

PUBLICIDADE O levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 6, apontou Boulos, Nunes e Marçal empatados na disputa, dentro da margem de erro de 2,6 pontos. O deputado federal apareceu com 23,9%; o atual prefeito, 23,8%; e o ex-coach, 21,3%.

Comparando com o último resultado, divulgado em 23 de agosto, o candidato do PRTB cresceu 3,4 pontos, quando tinha 17,9%, enquanto Boulos e Nunes oscilaram: o psolista, positivamente, pois tinha 21,9%, e o prefeito negativamente, já que partiu de 24,1%.

Datafolha

A um mês da eleição, Boulos apareceu no resultado da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 5, com 23% das intenções de voto, enquanto Marçal e Nunes têm, cada um, 22%. Isso significa que, mais uma vez, os três estão tecnicamente empatados. Este foi o primeiro levantamento de intenção de voto publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

Comparando com a pesquisa de duas semanas atrás, Boulos se manteve estável, com 23%, enquanto Marçal passou de 20% para 21%, e Nunes foi de 19% para 22% – todas as oscilações foram positivas, mas dentro da margem de erro, de três pontos porcentuais.

Real Time Big Data

Divulgada na última terça-feira, 3, a pesquisa mostrou que a posição entre os três variou apenas um ponto porcentual: Marçal apareceu com 21% das intenções de voto, e Nunes e Boulos, 20% cada. Dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais, o trio também está empatado tecnicamente.

Nesta pesquisa, em relação à anterior, Marçal cresceu sete pontos porcentuais: o ex-coach tinha 14% de citações e foi a 21%. Nunes, que registrou 29% de menções antes, caiu para 20%. Boulos também tinha 29% de menções em julho e foi a 20%.

Quaest